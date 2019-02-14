HOLLANDA ' VAR DİYALOGLARI' NI YOUTUBE'A YÜKLEDİ



"MAÇIN KARA KUTUSU!"

IFAB'IN İLGİLİ MADDESİ

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu, istifasıyla ilgili açıklama yaparken akıllarda soru işareti yaratan bir noktaya değindi. Namoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Hollanda Futbol Federasyonu, bu hafta oynanan Utrecht-PSV maçında orta hakem ve VAR arasında geçen diyaloglar altyazılarla ve açık şekilde Hollanda Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından paylaşıldı. PSV ile Utrecht arasındaki mücadelede ise Luuk de Jong'un ceza sahası içinde çekilmesine ve VAR'ın da uyarısına rağmen neden penaltı kararı verilmediği, hakem ile VAR arasındaki diyaloglar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de 12 Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, "Kamuoyu ve Galatasaray'ın vicdanını tatmin etmek için Serdar Aziz'in pozisyonunda VAR ile yapılan konuşmanın yayınlanmasını istiyoruz. Hollanda'da bir maçta VAR ile yapılan konuşma yayınlandı." demişti.Son olarak Trabzonspor da 'Kara kutu' diye tabir ettiği Galatasaray maçı hakem ile VAR arasındaki diyalogların yayınlanmasını talep etti.İFAB, 4.1.1 Video İşletim odası (VOR) başlıklı maddeye "hakem, VAR ve AVAR arasındaki sesli iletişim kamuoyuna açıklanmayacak ve yalnızla hakem ve VAR eğitimi için ya da maçın, istişarenin veya incelemenin şeffaflığı ve dürüstlüğü açısından bir soru işareti uyandığında kullanılacaktır" ilavesini yapması VAR diyaloglarının paylaşılmasının önünü tıkamış oldu.VOR konusunda, bir dizi yeni tedbirler alan İFAB aynıca ilgili maddeyi, "Yalnızca VAR, AVAR(lar) ve görev verilmesi halinde, VAR gözlemcisi ve VAR iletişim müdürü, başlama vuruşundan 30 dakika önce VOR'a girerek (devre arası dahil olmak üzere) bitiş düdüğüne kadar burada kalabilirler.Ayrıca maç sırasında iletişim arızası dışında cep telefonu kullanılmamalıdır. Hakem, VAR ve AVAR arasındaki iletişim sesli olarak kayda alınmalıdır" şeklinde düzenledi. VAR diyaloglarının sadece eğitim ve inceleme şeffaflığı açısından kullanılmasına izin veren İFAB talimatlarında aynıca VOR odasının başlama vuruşundan 30 dakika öncesinden bitiş düdüğüne kadar giren çıkan herkesin kaydının tutulmasını zorunlu hale getirdi.