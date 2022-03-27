Hollanda evinde Danimarka'yı zorlanmadan geçti

Johan Cruijff Arena'da oynanan hazırlık maçında Hollanda, Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda evinde Danimarka'yı zorlanmadan geçti
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27 Mart 2022 00:49
2022 Dünya Kupası'na yönelik hazırlık mücadelesinde Hollanda ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Hollanda 4-2 kazanmayı başardı.

Maçta Hollanda adına golle 16 ve 71'de Bergwijn, 29 Nathan Ake ve 38. dakikada penaltıdan Depay kaydetti. Danimarka'nın 20. dakikada Vestergaard ve 48. dakikada Eriksen ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından futbola dönen Christian Eriksen, 287 gün aranın ardından giydiği Danimarka formasıyla golünü de attı ancak mağlubiyeti önleyemedi.

Öte yandan Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.



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