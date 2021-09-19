Hollanda derbisinde Feyenoord'dan PSV'ye büyük fark!

Orkun Kökçü'nün 90 dakika oynadığı maçta Feyenoord, PSV Eindhoven deplasmanında 4-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda derbisinde Feyenoord'dan PSV'ye büyük fark!
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19 Eylül 2021 17:27
Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 4-0'lık skorla kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers attı.

Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Lige 4'te 4 ile başlayan PSV, ilk mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı. Feyenoord ise 4. maçında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.

PSV, gelecek hafta Go Ahead Eagles'e konuk olacak. Feyenoord ise sahasında Heerenveen'i ağırlayacak.


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