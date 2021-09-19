Hollanda Eredivisie'nin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 4-0'lık skorla kazandı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 85. dakikalarda Jens Toornstra, 71. dakikada Brian Nilssen ve 90+2. dakikada Cyriel Dessers attı.



Feyenoord'da milli futbolcu Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Lige 4'te 4 ile başlayan PSV, ilk mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı. Feyenoord ise 4. maçında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.



PSV, gelecek hafta Go Ahead Eagles'e konuk olacak. Feyenoord ise sahasında Heerenveen'i ağırlayacak.



