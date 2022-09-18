'BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ KAYIP'

'WEGHORST MAKSİMUM KATKI VERİYOR'

MİLLİ MAÇ VURGUSU

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, oynadıkları 7 maçta siyah-beyazlılara ciddi etki etti. Golcü futbolcunun 3 gol 4 asistlik performansı ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı 'sürpriz kayıp' olarak nitelendirirken, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı.Ülkede yer alan bazı spor sitelerinde ise "Wout Weghorst gollerini atmaya devam ediyor. Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" görüşü öne çıktı.Ayrıca Wout Weghorst için, "Hollanda Milli Takımı ile maça çıkmadan önce Beşiktaş adına oynadığı son maçtı. Wout, Polonya ve Belçika maçları öncesinde gol sevinci yaşadı" ifadelerine yer verildi.