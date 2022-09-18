Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, oynadıkları 7 maçta siyah-beyazlılara ciddi etki etti. Golcü futbolcunun 3 gol 4 asistlik performansı ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.
'BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ KAYIP'
Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı 'sürpriz kayıp' olarak nitelendirirken, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı.
'WEGHORST MAKSİMUM KATKI VERİYOR'
Ülkede yer alan bazı spor sitelerinde ise "Wout Weghorst gollerini atmaya devam ediyor. Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" görüşü öne çıktı.
MİLLİ MAÇ VURGUSU
Ayrıca Wout Weghorst için, "Hollanda Milli Takımı ile maça çıkmadan önce Beşiktaş adına oynadığı son maçtı. Wout, Polonya ve Belçika maçları öncesinde gol sevinci yaşadı" ifadelerine yer verildi.
'BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ KAYIP'
Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı 'sürpriz kayıp' olarak nitelendirirken, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı.
'WEGHORST MAKSİMUM KATKI VERİYOR'
Ülkede yer alan bazı spor sitelerinde ise "Wout Weghorst gollerini atmaya devam ediyor. Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" görüşü öne çıktı.
MİLLİ MAÇ VURGUSU
Ayrıca Wout Weghorst için, "Hollanda Milli Takımı ile maça çıkmadan önce Beşiktaş adına oynadığı son maçtı. Wout, Polonya ve Belçika maçları öncesinde gol sevinci yaşadı" ifadelerine yer verildi.