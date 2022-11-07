Hollanda'dan Wout Weghorst'a eleştiri

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Galatasaray maçında gösterdiği etkisiz performans ile ülkesinde eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hollanda'dan Wout Weghorst'a eleştiri
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07 Kasım 2022 11:25
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
Büyük beklentilerle çıktığı Galatasaray derbisinde varlık gösteremeyen Wout Weghorst ülkesi Hollanda'da eleştirilerin hedefi oldu.

Golcü oyuncunun haftalık performansını değerlendiren ülke medyası, usta kramponun Galatasaray'a karşı varlık gösteremediğinin altını çizdi. "Weghorst sahada hiç yok gibiydi. Buna Beşiktaş'ın takım halindeki yetersiz formu da eklenince Wout derbiden üzgün ayrılan taraf oldu" ifadeleri kullanıldı. Fakat buna rağmen Beşiktaş taraftarının Weghorst'u çok sevdiğine de vurgu yapıldı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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