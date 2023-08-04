Hollanda'da Süper Kupa PSV'nin oldu!

Hollanda Süper Kupa finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden PSV Eindhoven şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda'da Süper Kupa PSV'nin oldu!
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04 Ağustos 2023 23:02
Hollanda Süper Kupa finalinde Feyenoord ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord'da oynanan maçı PSV 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

PSV'ye zaferi getiren golü 79. dakikada Lang kaydetti. Feyenoord'da Paixao'nun 55. dakikada attığı gol ile PSV'de De Jong'un 57. dakikada filelere gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla PSV, Süper Kupa'yı 14. kez müzesine götürmeyi başardı.

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