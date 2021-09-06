2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık engelini aştık. Ancak daha önce Karadağ karşısında aldığımız beraberlik, avantaj kaybetmemize neden oldu. Bu sebeple salı günkü Hollanda deplasmanından en az 1 puanla dönmek zorundayız.



Kazanmamız halinde ise bütün ipler bize geçecek. Bir yenilgi durumundaysa önümüzdeki karşılaşmalar için takımın morali bozulabilir.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



