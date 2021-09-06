Hollanda'da kritik final! Aman çocuklar!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde avantaj için salı günü en azından berabere kalmalıyız. Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden A Milli Takımımız, liderliğini sürdürmüştü. Ancak Portakallar karşısında en kötü ihtimalle berabere kalmak zorundayız. 3 puan ise bizi çok rahatlatır.

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Hollanda'da kritik final! Aman çocuklar!
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06 Eylül 2021 09:45
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık engelini aştık. Ancak daha önce Karadağ karşısında aldığımız beraberlik, avantaj kaybetmemize neden oldu. Bu sebeple salı günkü Hollanda deplasmanından en az 1 puanla dönmek zorundayız.

Kazanmamız halinde ise bütün ipler bize geçecek. Bir yenilgi durumundaysa önümüzdeki karşılaşmalar için takımın morali bozulabilir.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.


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