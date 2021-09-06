2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık engelini aştık. Ancak daha önce Karadağ karşısında aldığımız beraberlik, avantaj kaybetmemize neden oldu. Bu sebeple salı günkü Hollanda deplasmanından en az 1 puanla dönmek zorundayız.
Kazanmamız halinde ise bütün ipler bize geçecek. Bir yenilgi durumundaysa önümüzdeki karşılaşmalar için takımın morali bozulabilir.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Kazanmamız halinde ise bütün ipler bize geçecek. Bir yenilgi durumundaysa önümüzdeki karşılaşmalar için takımın morali bozulabilir.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.