Hollanda'da Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü

ESPN'in Hollanda'da yayın yapan spor kanalı, EURO 2024'ün en dikkat çeken oyuncularından biri olarak Ferdi Kadıoğlu'nu gösterdi.Programda yorum yapan ülkenin en ünlü gazetecilerinden Jan Joost van Gangelen,yorumunu yaptı.Programdaki diğer yorumcu Vincent Schildkamp ise,ifadelerini kullandı.Ferdi Kadıoğlu bu sezon 50 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.