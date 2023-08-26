Hollanda'da Fenerbahçe endişesi: 'Taraftarları maça gelecektir'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Twente'de sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının maça girebileceği düşüncesi hakim.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan tribün olayları sebebiyle Twente deplasmanına taraftar götürmesi UEFA tarafından yasaklanmıştı.
"KARARA İTİRAZ EDEBİLİRLER"
Hollanda basınından Leon ten Voorde konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tabii ki Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarının hareketlerinden mesul olamaz ancak Maribor taraftarlarının güvenlik görevlisi kılığında Fenerbahçe tribününün pankartını kaçırması sonrası tabii ki Fenerbahçeliler de bir tepki verecekti. İstanbul ekibi, Maribor'un bir ceza almamasının adil olmadığını düşünüyor. Bu yüzde karara itiraz edebilirler." dedi.
"TÜRKLER STADYUMDA OLACAKTIR"
Twente'nin sahası Enschede'de Fenerbahçeli taraftarların bir şekilde olacağını söyleyen Leon ten Voorde, "Fenerbahçe taraftarları bir şekilde Enschede'deki yerlerini alacaktır. Batı Avrupa'da birçok Türk yaşıyor. Enschede'ye de oldukça kalabalık olacaklarını düşünüyorum. Bunu engellemek neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.
Twente - Fenerbahçe mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Turun ilk maçını Fenerbahçe evinde 5-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan tribün olayları sebebiyle Twente deplasmanına taraftar götürmesi UEFA tarafından yasaklanmıştı.
"KARARA İTİRAZ EDEBİLİRLER"
Hollanda basınından Leon ten Voorde konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tabii ki Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarının hareketlerinden mesul olamaz ancak Maribor taraftarlarının güvenlik görevlisi kılığında Fenerbahçe tribününün pankartını kaçırması sonrası tabii ki Fenerbahçeliler de bir tepki verecekti. İstanbul ekibi, Maribor'un bir ceza almamasının adil olmadığını düşünüyor. Bu yüzde karara itiraz edebilirler." dedi.
"TÜRKLER STADYUMDA OLACAKTIR"
Twente'nin sahası Enschede'de Fenerbahçeli taraftarların bir şekilde olacağını söyleyen Leon ten Voorde, "Fenerbahçe taraftarları bir şekilde Enschede'deki yerlerini alacaktır. Batı Avrupa'da birçok Türk yaşıyor. Enschede'ye de oldukça kalabalık olacaklarını düşünüyorum. Bunu engellemek neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.
Twente - Fenerbahçe mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Turun ilk maçını Fenerbahçe evinde 5-1 kazanmıştı.