Hollanda'da ev sahibi kazandı; Max Verstappen!

Formula 1 Hollanda GP'yi ev sahibi Max Verstappen kazandı.
Üst üste 4. kez kazanan Verstappen, bitime 7 yarış kala Lerclerc ile olan puan farkını 109'a çıkardı.
Mercedes'ten George Russell ikinci, Ferrari'den Charles Leclers ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Üst üste 4. kez kazanan Verstappen, bitime 7 yarış kala Lerclerc ile olan puan farkını 109'a çıkardı.
Mercedes'ten George Russell ikinci, Ferrari'den Charles Leclers ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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