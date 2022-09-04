Hollanda'da ev sahibi kazandı; Max Verstappen!

Hollanda GP'de kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hollanda'da ev sahibi kazandı; Max Verstappen!
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04 Eylül 2022 17:42
Formula 1 Hollanda GP'yi ev sahibi Max Verstappen kazandı.

Üst üste 4. kez kazanan Verstappen, bitime 7 yarış kala Lerclerc ile olan puan farkını 109'a çıkardı.

Mercedes'ten George Russell ikinci, Ferrari'den Charles Leclers ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.

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