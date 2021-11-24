Hollanda'da Beşiktaş yorumu: 'Ajax için normal bir maç'

Gazeteci Yodi Yamali, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Ajax mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.



"SADECE ERSİN DESTANOĞLU"



Beşiktaş'ın durumunu değerlendiren Yamali, "Beşiktaş'ta Ajax'a katkı sağlayabilecek bir futbolcu var mı? Ajax'ta bir kaleci problemi var, Onana oynayamıyor, Pasveer ise gelecek vadeden bir isim değil, yaşlı bir futbolcu. Ersin Destanoğlu'na bütün dikkatimizi verebiliriz. 20 yaşında, çok yetenekli bir isim. Bu yaşına rağmen 2. sezonunu yaşıyor. Türkiye'nin genç kalecilerinden birisi. Ajax seviyesinde bir futbolcu ama Beşiktaş'ın geri kalanı için aynı şeyi söyleyemem" ifadelerini kullandı.



"AJAX'İN ÇOK İYİ OYNAMASI GEREKMİYOR"



Açıklamalarına devam eden Yamali, "İyi bir Pjanic, her takımda oynayabilir ama ne kadar bununla ilgileniyor, sahada futbola ilgisini ne kadar veriyor? Bir başka yetenek olarak Rıdvan Yılmaz var ama o da bu teknik adamla fazla forma şansı bulamıyor. Ajax'ın bu maçta çok iyi oynaması gerekmiyor" şeklinde konuştu.



"AJAX İÇİN NORMAL BİR MAÇ"



Maçla ilgili tahmin de yapan Yamali, "Beşiktaş'ın taraftarın da desteği ile ilk 15-20 dakika baskılı başlayacağını düşünüyorum. Bu bölümün ardından Ajax için normal bir maç olacaktır. Bence Ajax için 0-2, 1-2, 1-3 gibi bir galibiyet ortaya çıkacaktır." dedi.





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