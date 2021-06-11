Hollanda - Çekya maçı canlı olarak Tuttur'da

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HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN

EURO 2020 son 16 turu kapışmasında Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Zorlu mücadele öncesi Hollanda'nın galibiyet oranına 1,45 verilirken Çekya'nın kazanmasına ise 4,70 oran uygun görüldü. Beraberliğe ise 3,30'luk oran belirlendi. Maçın 2,5 ALT oranına 1,70'lik oran verilirken maçın 2,5 ÜST oranına ise 1,71'lik oran uygun görüldü.Maçta Hollanda'dan Memphis Depay'ın gol atmasına 1,97 oran verilirken Georgino Wijnaldum'un gol atmasına ise 3,05'lik oran uygun görüldü. Çekya'da Patrick Schick'in gol atmasına 3,25 oran verilirken Tomas Pekhart'ın gol atmasına ise 3,45'lik oran açıklandı.Hollanda - Çekya maçı için açılan özel bahislerde Kırmızı Kart olur bahisine 4,10 oran verildi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!