"BEŞİKTAŞ ADINA ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

'WEGHORST MÜKEMMEL İŞ ÇIKARDI"

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u 1-0 yendi. Bu maçta Rachid Ghezzal'ın asistini yapan isim Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu. Weghorst'un ilk lig maçında yaptığı asist, Hollanda basınında da yer aldı.Hollanda basınında yer alan haberde; 'Weghorst, Beşiktaş için ilk maçında asist yaptı. Takım adına önemli olduğunu gösterdi' denilirken, karşılaşmayla ilgili bilgilere de yer verildi.Haberde, bir başka golcü Cenk Tosun'un kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktığı ve Weghorst'un 'mükemmel bir iş' çıkardığı ifade edildi.