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Hollanda - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 C Grubu maçında Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşırken heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Hollanda - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Hollanda'ya 1,41'lik oran verilerek maçın favorisi ilan edilirken Avusturya galibiyetine ise 4,30 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,50, 2.5 ALT 1,91 ve 2,5 ÜST 1,47 olarak bültendeki yerini almış.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR

Maç için açılan bahislerde Hollanda forması giyen Memphis Depay'ın gol atmasına 1,85 oran, Luuk De Jong'un gol atmasına ise 2,37 oran verildi. Avusturya'da ise Marcel Sabitzer'ın gol atmasına 3,90 ve Sasa Kalajdzic'in gol atmasına ise 2,80 oran belirlendi.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Hollanda ile Avusturya'nın karşılaşacağı maçta Kırmızı Kart ollur bahisine 3,50 oran belirlenmiştir.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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