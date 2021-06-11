Hollanda - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da

HOLLANDA - AVUSUTURYA MAÇI TUTTUR'DA TIKLAYIN...

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Karşılaşmada Hollanda'ya 1,41'lik oran verilerek maçın favorisi ilan edilirken Avusturya galibiyetine ise 4,30 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,50, 2.5 ALT 1,91 ve 2,5 ÜST 1,47 olarak bültendeki yerini almış.Maç için açılan bahislerde Hollanda forması giyen Memphis Depay'ın gol atmasına 1,85 oran, Luuk De Jong'un gol atmasına ise 2,37 oran verildi. Avusturya'da ise Marcel Sabitzer'ın gol atmasına 3,90 ve Sasa Kalajdzic'in gol atmasına ise 2,80 oran belirlendi.Hollanda ile Avusturya'nın karşılaşacağı maçta Kırmızı Kart ollur bahisine 3,50 oran belirlenmiştir.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!