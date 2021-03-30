Hollanda 2. yarıda açıldı, Cebelitarık'a 7 gol attı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı konuk etti.



Victoria Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda deplasmanda 7-0 kazanmayı başardı.



Karşılaşmada gol perdesini 41. dakikada Berghuis açarken ilk yarı 1-0 sonuçlandı. İkinci yarıda ise Hollanda tam anlamıyla vitesini yükseltti.



Dakikalar 55'i gösterdiğinde Luuk De Jong, 61'de Depay, 62'de Wijnaldum, 64'te Malen'in golleriyle skor 5-0'a geldi. 85. dakikaya gelindiğinde Van de Beek ve 88. dakikaya gelindiğinde ise Depay skoru 7-0 yaptı ve Hollanda farklı galibiyetini aldı.



Bu sonucun ardından G Grubu'nda Hollanda 3. maçında puanını 6'ya yükseltti. Cebelitarık ise henüz puanla tanışamadı.



