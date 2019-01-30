Holiday: "Pelicans'da kalmamın nedeni %90 Davis'ti"

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Jrue Holiday, 2017'de New Orleans Pelicans ile yeniden anlaşmasında Anthony Davis'in büyük bir rol oynadığını belirtti.Holiday, açıklamasındaşeklinde konuştu.Jrue, o yılın yaz döneminde 5 yıllığı 131.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.Holiday ayrıca, takas talebinin ardından Davis'e hiçbir dargınlığı olmadığını da ekledi: