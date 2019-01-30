Holiday: "Pelicans'da kalmamın nedeni %90 Davis'ti"

Jrue Holiday, 2017'de New Orleans Pelicans ile yeniden anlaşmasında Anthony Davis'in büyük bir rol oynadığını belirtti.
Holiday, açıklamasında "Kalma nedenimin %90'ı falan gibiydi. Kendisi jenerasyonda bir gelen bir yetenek. Kendi beceri seviyesinde her şeyi yapabilen 2.10'luk bir adam."
şeklinde konuştu.
Jrue, o yılın yaz döneminde 5 yıllığı 131.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.
Holiday ayrıca, takas talebinin ardından Davis'e hiçbir dargınlığı olmadığını da ekledi: "Ailesi ve kariyeri için yapması gerekeni yaptı. Anthony bizimle her zaman profesyoneldi ve dahası, bir arkadaş ve kardeş gibiydi. Verdiği karar ne olursa olsun, ona kızamam. Bunun bir iş olduğunu ve kendisi için en iyisini yaptığını biliyorum."