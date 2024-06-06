Holiday'in Kyrie'yi savunma taktiği: "Dua etmek"

Boston Celtics guardı Jrue Holiday, Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving'i NBA Finallerinde durdurmanın tek yolunun "dua etmek" olduğu konusunda espri yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Holiday'in Kyrie'yi savunma taktiği: 'Dua etmek'
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06 Haziran 2024 13:27
Boston Celtics guardı Jrue Holiday, Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving'i NBA Finallerinde durdurmanın tek yolunun "dua etmek" olduğu konusunda espri yaptı.

Celtics guardı basın toplantısında Mavericks yıldızını nasıl yavaşlatmayı planladığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"Dua ederek."

Irving, Luka Doncic ile bu sezon başarılı bir ikili olmuş ve Batı Konferansı Finallerinde Minnesota Timberwolves'a karşı beş maçta 27.0 sayı, 4.6 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalayarak formunun zirvesine yükselmişti.

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