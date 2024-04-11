Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, takımıyla kontratını dört yıllığı 135 milyon dolarlık sözleşme ile uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.



Kritik bir playoff döneminin eşiğinde olan Celtics'in veteran oyuncusu Holiday, takımıyla geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almayı kabul etti.



Holiday'in menajeri Jason Glushon, 33 yaşındaki oyuncunun takımla dört yıllığı 135 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaştığı haberini doğruladı.



Ligdeki en iyi perimetre savunucularından biri olan Jrue, bu sezon çıktığı 68 maçta maç başına 12,5 sayı, 5,4 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.





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