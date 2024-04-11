Holiday, Celtics'le kontratını 135 milyon dolara 4 yıl daha uzattı!

Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, takımıyla kontratını dört yıllığı 135 milyon dolarlık sözleşme ile uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Holiday, Celtics'le kontratını 135 milyon dolara 4 yıl daha uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 11:53
Son güncelleme 11 Nisan 2024 11:57
Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, takımıyla kontratını dört yıllığı 135 milyon dolarlık sözleşme ile uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kritik bir playoff döneminin eşiğinde olan Celtics'in veteran oyuncusu Holiday, takımıyla geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına almayı kabul etti.

Holiday'in menajeri Jason Glushon, 33 yaşındaki oyuncunun takımla dört yıllığı 135 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaştığı haberini doğruladı.

Ligdeki en iyi perimetre savunucularından biri olan Jrue, bu sezon çıktığı 68 maçta maç başına 12,5 sayı, 5,4 ribaund ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery