Boston Celtics guardı Jrue Holiday, Milwaukee Bucks'ın kendisini haber vermeden takaslaması hakkında konuştu.



Bucks'ta 2021'deki şampiyonluk başarısı da dahil olmak üzere geçirdiği üç sezonun ardından Holiday, Damian Lillard'ın yer aldığı anlaşmada ekipten takas edilmişti.



Artık Boston forması giyen Holiday, eski takımının bu takas sürecinde kendisini uyarmış olmasını istediğini, ancak olayların gidişatı hakkında herhangi bir dargınlığı olmadığını açıkladı:



"Hayır sorun yok. Bence istediklerini aldılar, o yüzden bir şey diyemem. Ama bir haber verseler güzel olurdu. Bunun dışında, onlarla rekabet edebilmek için olabileceğim en iyi yerdeyim. Doğu'nun en iyi takımıyız ve umarım ligin de en iyi takımı oluruz."



Holiday bu sezon 15 maçta 12.3 sayı, 7.4 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.





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