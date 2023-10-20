Holiday, 4 numarayı giymeden Isaiah Thomas'a ulaşmış!

Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, forma numarası olarak 4'ü seçmeden önce, numaranın takımdaki eski sahibi Isaiah Thomas'ı aradığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Holiday, 4 numarayı giymeden Isaiah Thomas'a ulaşmış!
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20 Ekim 2023 15:21
Son güncelleme 20 Ekim 2023 15:25
Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, forma numarası olarak 4'ü seçmeden önce, numaranın takımdaki eski sahibi Isaiah Thomas'ı aradığı bildirildi.

Boston Globe'dan Gary Washburn, Holiday'in formasını 4 numara olarak tercih etme kararının, kendisi ve üç kardeşine atıfta bulunmasının yanı sıra, Thomas'a bir saygı göstergesinden kaynaklandığını belirtti.

Washburn ayrıca Holiday'in, 4 numarayı seçmeden önce Thomas'a ulaştığını da sözlerine ekledi.

Celtics'te üç sezon geçiren ve bu süreçte yakaladığı 24,7 sayı, 6,0 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarıyla Thomas, özellikle 2016-17 sezonunda Celtics'i Doğu Konferansı finallerine taşıdığı yıl kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.

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