Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in, forma numarası olarak 4'ü seçmeden önce, numaranın takımdaki eski sahibi Isaiah Thomas'ı aradığı bildirildi.



Boston Globe'dan Gary Washburn, Holiday'in formasını 4 numara olarak tercih etme kararının, kendisi ve üç kardeşine atıfta bulunmasının yanı sıra, Thomas'a bir saygı göstergesinden kaynaklandığını belirtti.



Washburn ayrıca Holiday'in, 4 numarayı seçmeden önce Thomas'a ulaştığını da sözlerine ekledi.



Celtics'te üç sezon geçiren ve bu süreçte yakaladığı 24,7 sayı, 6,0 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarıyla Thomas, özellikle 2016-17 sezonunda Celtics'i Doğu Konferansı finallerine taşıdığı yıl kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.



