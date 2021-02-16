Hokkabaz 16 Şubat Salı izle tek parça canlı yayın kesintisiz

HOKKABAZ CANLI YAYIN SALI STAR TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Star TV'de yayınlanacak olan Cem Yılmaz filmi Hokkabaz 16 Şubat 2021 Salı günü ekranlarda olacak. Hem güldüren hem ağlatan senaryosu ile Türk filmleri arasında unutulmaz yeri bulunan Hokkabaz nerede çekildi, Hokkabaz tek prça izle, Hokkabaz Salı canlı izle, kesintisiz Hokkabaz izle detayları bulunuyor. Hokkabaz filmi, stand-up gösterileri ile mizaha yeni bir ses getiren Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk film olma özelliğini taşıyor. Film, aynı zamanda Yılmaz'ın senaryosunu üstlendiği üçüncü uzun metraj sinema filmi olarak biliniyor. Hokkabaz, sanatçının alışılmış kalabalık kadrolu filmlerinden farklı bir doku taşıyor. Bir yol filmi olan Hokkabaz, mizahı ve hikayesi ile izleyicilerinin beklentisini karşılarken, birçok mekanda geçen sahneleri ile dikkat çekiyor. 2006 yılında vizyona giren film Cem Yılmaz'ın sinemaya bakışının ve anlatım dilinin özel bir örneği olarak öne çıkıyor.Bir yol filmi olan Hokkabaz birçok farklı mekanda çekildi. Filmin İstanbul sahneleri için Şişli, Salacak, Sirkeci, Altunizade gibi hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bulunan semtler tercih edildi. İstanbul dışında gerçekleştirilen çekimlerde ise mekan olarak Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi gibi Çanakkale'de bulunan tarihi adresler kullanıldı. Kapalı mekan filmleri platolarda gerçekleştirilen filmin çekimleri 7 hafta sürdü.Hokkabaz filmi, herkesin hokkabaz olarak adlandırdığı ama asıl işi sihirbazlık olan İskender Tünaydın'ı konu alır. İskender başarısız bir sihirbazdır. Bir gün çalıştığı kulüpte bir kadını ikiye bölme numarası yapar. ancak işler hiç de ummadığı gibi gidince sonuç bir felaket olur. Kulübün sahibi Ayhan bu başarısız sihirbaza daha fazla tahammül edemez. İskender ve hem asistanı hem de arkadaşı olan Maradona işsiz kalır.İskender para kazanarak Maradona'nın gözlerini ameliyat ettirmeyi ummaktadır. Kovulan ikili İstanbul'dan kaçıp Anadolu'da tura çıkmaya karar verir. Kazandıkları para ile Maradona'nın gözlerini ameliyat ettirecektir. Yolculukta yanlarına İskender'in babası Sait'i de alırlar. Turne boyunca dertler yine üçlünün peşini bırakmaz.Hokkabaz filminin sihirbazı İskender Tünaydın'ı Cem Yılmaz canlandırıyor. İskender'in yakın arkadaşı rolüne ise Tuna Orhan hayat veriyor. İskender'in babası Sait rolünde ise daha önce Her Şey Çok Güzel Olacak filminde yine Cem Yılmaz ile birlikte perdeye gelen Mazhar Alanson bulunuyor. Filmin sürpriz ismi ise Fatmanur rolüyle Özlem Tekin.Gürgen Öz, Tuncer Salman, Ayçe Abana, Bahtiyar Engin ve Ezgi Mola filmde rol alan diğer başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Filmin senaryosunu yazan Cem Yılmaz, ilk kez uzun metraj filmi yönetmeni olarak görev alıyor. Yönetmenlikte ismi geçen bir diğer kişi de Ali Taner Baltacı. Filmin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.<