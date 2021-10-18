Hokeyde Türkiye'ye iki ev sahipliği verildi

Avrupa Hokey Federasyonu, 2022 yılı kulüp şampiyonaları programını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hokeyde Türkiye'ye iki ev sahipliği verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2021 14:37
Avrupa Hokey Federasyonu, 2022 yılı kulüp şampiyonaları programını açıkladı.

Açıklanan programa göre, Türkiye'ye iki ev sahipliği verildi.

Kırklareli'nde 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek EuroHockey Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Türkiye'yi Nizip Zeugma Erkek Takımı temsil edecek.

Aynı tarihlerde Alanya'da yapılacak EuroHockey Avrupa Kulüpler Şampiyonası C2'de ise Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı yer alacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.