Hokeyde Süper Lig maçları Gaziantep'te oynanacak

2020-2021 sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig maçları Gaziantep'te oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hokeyde Süper Lig maçları Gaziantep'te oynanacak
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03 Haziran 2021 14:49
Türkiye Hokey Federasyonu, 2020-2021 sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig maçlarının Gaziantep'te oynanacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkeklerde Açık Alan Süper Lig karşılaşmaları 5-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Federasyon, kadınlar ve erkekler Süper Lig statüsünü de açıkladı.


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