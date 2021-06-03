Hokeyde Süper Lig maçları Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Hokey Federasyonu, 2020-2021 sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig maçlarının Gaziantep'te oynanacağını bildirdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkeklerde Açık Alan Süper Lig karşılaşmaları 5-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.



Federasyon, kadınlar ve erkekler Süper Lig statüsünü de açıkladı.



