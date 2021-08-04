Hokeyde Kadın Millileirmiz Portekiz'i mağlup etti

Kadın Milli Takımı, grubundaki üçüncü maçında Portekiz'i 6-0 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hokeyde Kadın Millileirmiz Portekiz'i mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2021 23:10
Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı, Portekiz'i 6-0 mağlup etti.

Slovenya'nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaştı.

Kadın Milli Takımı, Lipovci kentindeki mücadeleyi 6-0 kazanırken, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Milliler, dördüncü maçında 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.