Hokeyde Kadın Millileirmiz Portekiz'i mağlup etti

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı, Portekiz'i 6-0 mağlup etti.



Slovenya'nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaştı.



Kadın Milli Takımı, Lipovci kentindeki mücadeleyi 6-0 kazanırken, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.



Milliler, dördüncü maçında 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45'te Ukrayna ile karşılaşacak.



