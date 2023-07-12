Hokeyde ilk mağlubiyet geldi

Açık alan hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takım ilk yenilgisini yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hokeyde ilk mağlubiyet geldi
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12 Temmuz 2023 22:50
Alanya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye, üçüncü maçında Fransa'ya 5-0 yenildi.

Milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen milliler, grubundaki ilk yenilgisini aldı.

İlk maçında Hırvatistan'ı 7-2, ikinci müsabakasında Bulgaristan'ı 11-0 yenen milliler, 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Milli takım dördüncü maçında 14 Temmuz Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak.

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