Hokeyde erkek ve kadın millilerimizden 2 mağlubiyet!

Türkiye, Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçlarında hem kadınlarda hem de erkeklerde mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hokeyde erkek ve kadın millilerimizden 2 mağlubiyet!
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22 Ağustos 2024 19:09
Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçlarını kaybetti.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Douhai şehrinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, ilk maçında Polonya'ya 5-1 mağlup oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye, ilk müsabakasında Çekya'ya 9-1 yenildi.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota puanı verecek şampiyonalarda, Türkiye, kadınlarda Fransa, İtalya, Polonya, Ukrayna, İsviçre ve Lüksemburg, erkeklerde ise İrlanda, Galler, İtalya, Polonya, Çekya, Malta ve Lüksemburg ile aynı grupta bulunuyor.

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