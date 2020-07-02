Hogwarts Legacy, beklenenden daha erken yayınlanabilir

Yapımcılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın üstlendiği açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy oyununun çıkış tarihi hakkında yeni gelişmeler var. Harry Potter hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği yeni oyunun bu yıl içerisinde çıkma olasılığı bir hayli yüksek.



Aslına bakarsanız Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi hakkında birçok iddia bulunuyor. Bu iddilaların en güçlüsü, yaptığı sızıntılarla nokta atışı yapan bir Twitter hesabından geldi. AccountNGT isimli bu hesap, Hogwarts Legacy'nin çıkacağı ayı bile belirtmiş durumda.



Hogwarts Legacy bu yılın sonlarına doğru oyuncularıyla buluşuyor



Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi ilk olarak 2021 olarak belirlenmişti. Ancak oyunun yayıncı ve geliştiricileri, oyunculara daha kaliteli bir deneyim sunmak adına bu tarihi 1 yıl erteleme kararı aldıklarını açıklamıştı.



Bu açıklamaların üzerinden uzun bir zaman geçti ve oyunun 2022 yılının hangi döneminde çıkacağına dair hiçbir bilgi gelmedi. Oyunun sadece PS5 lansmanında gösterilen fragmanı harici hiçbir detaya sahip olmaması ve ne yayıncı ne de geliştiricilerin yeni bir açıklama yapmaması, insanları oyunun akıbeti hakkında şüpheye düşürmeye başladı.



Bütün işaretler, Hogwarts Legacy'nin 2023 yılına ertelendiğini gösterse de Warner Bros., oyunun bu yıl çıkacağı konusunda ısrar etmeye devam ediyor.



Anonim Twitter hesabı ile bugüne kadar birçok oyun hakkındaki bilgileri önceden sızdıran AccountNGT, 1800'lü yıllarda geçecek RPG oyunu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. AccountNGT'nin söylediklerine göre Hogwarts Legacy 2022 yılının Eylül ayında meraklılarıyla buluşacak ve oyuna dair yeni bir fragman da önümüzdeki mart ayında yayınlanacak.



Oyunun 2021 yılında ertelenme nedeni, oyuncuların deneyimi ile ilgiliydi



Daha önce de belirttiğimiz gibi PS5 lansmanında tanıtılan Hogwarts Legacy'nin 2021 yılında çıkması bekleniyordu. Ancak oyunun yapımcıları daha sonrasında resmi bir açıklama yaptı ve oyuna "gerekli zamanı tanımak istediklerini" belirterek, oyun deneyimini oyuncular için daha iyi bir hale getirene kadar yayınlamayacaklarını dile getirmişti.



Hogwarts Legacy, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One ve PC platformlarında çıkacak

1800'lü yıllarda Harry Potter evreninde geçecek bu RPG oyunu, konsol ve PC olmak üzere tüm platformlarda satışa çıkacak. Oyuncular, bu açık dünya oyununda özel yetenekleri ve büyüler üzerinde ustalaşarak RPG türünde birbirileri ile mücadele verecek.



(Kaynak: shiftdelete.com)



