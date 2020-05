Hogdes: "Jordan'ın kokain hikayesini anlatması, beni rahatsız etti"

Michael Jordan'ın Chicago Bulls'dan eski takım arkadaşı Craig Hogdes, Jordan'ın The Last Dance belgeselinde anlattığı 'kokain sirki' hikayesinden rahatsız olduğunu söyledi.



Jordan, 1984-85'teki çaylak sezonunda eski takımının, ESPN'in devam eden belgeseli The Last Dance'ın ilk bölümünde "seyahat eden kokain sirki" olduğunu doğruladığında dikkatleri çekmişti.



1990'ların başlarında Bulls ile iki kez şampiyonluk yaşamış olan 59 yaşındaki Hodges, MJ'in yorumlarına öfkelendiğini, programı izleyen ve istemeden insanların yaşamlarına yeni sorgulamalar getiren aileler ile takım arkadaşları olduğunu kaydetti:



"Bu beni rahatsız etti, çünkü bu büyük Michael Jordan belgesel etkinliğini izlemeye hazır olan, onunla aynı takımda yer alan kişilerin ailelerine bunları anlatmak zorundasınız ve şimdi takımda olduğunuzu bildikleri için, bu durumu 12 yaşında bir çocuğa açıklamak zorundasınız."



Hodges, Jordan'ın çaylak sezonu olan 1984-85'te, bu hikaye sırasında Bulls ile birlikte değildi. Hodges, Bulls'a 1988'de katılmıştı ve Bulls'un ilk iki şampiyonluk kazandığı takımda yer almıştı.