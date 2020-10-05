Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı

Almanya Bundesliga takımı Hoffenheim, Tottenham'dan Ryan Sessegnon'u kiraladığını açıkladı.

Haber; AA
Hoffenheim, Ryan Sessegnon'u kiraladı
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05 Ekim 2020 16:19
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, Tottenham'da forma giyen Ryan Sessegnon'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüplerden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tottenham'a 2019 yaz döneminde Fulham'dan 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu Sessegnon, Londra ekibinde sadece 12 karşılaşmada görev aldı.



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