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Hoffenheim mucizeyi gerçekleştirdi, Lyon şokta

Hoffenheim, son yarım saatini 10 kişi oynadığı maçta 2-0'dan geri dönerek Lyon ile 2-2 berabere kaldı.

Hoffenheim mucizeyi gerçekleştirdi, Lyon şokta
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08 Kasım 2018 01:07
Lyon - Hoffenheim maçında gol yağmuru yaşandı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 4. haftasındaki mücadele Parc Olympique Lyonnais'ta oynandı.

Lyon 19. dakikada Fekir ve 28. dakikada Ndombele'nin golleriyle öne geçerken, Hoffenheim'da 51. dakikada Kasim kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra büyük bir sürpriz gerçekleşti. Hoffenheim 65. dakikada Kramaric ve 90+2. dakikada Kaderabek'in gollerile 2-2'yi yakaladı ve maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Lyon 1 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 6 yaparken, Hoffenheim ise 3 beraberlikle 3 puanda kaldı.

Grubun 5. haftasında Lyon evinde Manchester City ile karşılaşacak, Hoffenheim ise evinde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.



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