Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Hoffenheim sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-0'lık skorla Hoffenheim oldu.



Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Alex Kral ve 70. dakikada penaltıdan Ihals Bebou attı.



Hoffenheim'da Ozan Kabak, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Schalke'de ise Mehmet Aydın 36. dakikada oyuna girdi, Kenan Karaman maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Hoffenheim, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 28 puana yükseldi. Schalke 04, 21 puanda kaldı.



Hoffenheim, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanına gidecek. Schalke 04, sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak.





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