Hoffenheim'da tarihe geçen transfer

Hoffenheim, Leverkusen'den 22 yaşındaki hücum oyuncusu Adam Hlozek'i 18 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Genç oyuncu Hoffenheim'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hoffenheim'da tarihe geçen transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 16:52
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, kadrosunu Bayer Leverkusen'den Adam Hlozek ile güçlendirdi.

Hoffenheim'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Çek hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hoffenheim, Hlozek için Leverkusen'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç oyuncu, bu bonservisle birlikte Hoffenheim'ın en pahalı transferi oldu.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Hoffenheim Sportif Direktörü Frank Kramer, "Adam Hlozek 22 yaşında olmasına rağmen hem kulüp hem de milli takımla uluslararası deneyime sahip genç ve başarıya aç bir oyuncu. Örneğin geçen sezon şampiyon olan Leverkusen'de çok sayıda maçta forma giydi. Adam gerçekten güçlü, takımımıza hemen yardımcı olabilecek teknik becerilere ve taktik anlayışa sahip bir oyuncu. Adam Hlozek gerçekten harika bir karaktere sahip ve hepimiz onunla birlikte ilerleyen dönemlerde çok fazla eğleneceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

18 milyon euro'luk bonservisiyle birlikte Hoffenheim'ın tarihine geçen Hlozek, santrforda, forvet arkasında ve sol kanatta forma giyebiliyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery