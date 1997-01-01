Hodges: "Michael'ı belgeselde her sorumluluktan muaf tutuyorlar"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Craig Hogdes, The Last Dance belgeselinde Michael Jordan'ın takım arkadaşları hakkında iddialı açıklamalar yapmasına rağmen, hikayede kendisinin sorumluluk dışında bırakılmasının doğru olmadığını belirtti.



Hodges, MJ'in, Scottie Pippen'ı 1997-98 sezonundan önceki kontrat problemini üstlenme şeklinden ötürü suçladığından ve yaz döneminde ameliyat olmadığı için eleştirdiğinden ötürü, bu konudaki rahatsızlığını dile getirmişti.



Jordan ayrıca, Sam Smith'in kitabı "Jordan Kuralları" için gereken gizli bilgileri Horace Grant'in verdiğini belirtmişti ve Hodges, bu yapılanın kendisine göre doğru olmadğını da şöyle açıkladı:



"Horace'ın bunu yapan tek kişi olduğunu söylemesi konusunda, o dönem içindeki ikileme bakması gerekiyor. Sam (Smith) ve MJ arasında geçen görüşmelerin kayıt dışı olduğu düşünülüp yazılmadığı nereden biliniyor? Yani, bence açıklanması gereken ve söylenmeyen çok şey var ve bu yüzden tek kişiye parmak gösterecekseniz, bunu ima etmek yerine gerçeklerle destekleyip gösterin. Bir takım olarak yaptıklarımız ve ekip olarak başardıklarımız düşünüldüğünde, bu çirkin oluyor."



