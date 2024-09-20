Eski NBA oyuncusu Craig Hodges, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, idolü Michael Jordan'dan bir şeyler öğrenebilme takıntısının "inanılmaz düzeyde" olduğunu açıkladı.



Hodges, Legends of Sport podcast'inde yaptığı bir sohbette Bryant'ın Jordan'a olan takıntısına değindi.



Eski Chicago Bulls oyuncusu ve Lakers'ın şut koçu olan Hodges, Bryant'ın Jordan hakkında her şeyi öğrenmek için nasıl amansızca çabaladığını paylaştı.



Hodges'a göre Bryant'ın Jordan'a olan saplantısı, hareket edişi, oynayışı ve basketbola yaklaşım biçiminin bire bir Bulls efsanesinin doğrudan bir yansıması şeklindeydi:



"Hawaii'ye ilk uçuşumuzda yanıma gelip beraber öğle yemeği yemek istediğini söylemişti. Oturduğumuzda bana 'MJ nasıldı? Etrafındakileri daha iyi hale getiriyor muydu? Sence ben de öyle oynuyor muyum?' gibi şeyler sormuştu. Bazen onu izlerken neredeyse birbirlerinin kopyası gibi geliyordu.



Tex Winter bana, 'Craig, bu çocuğu salamıyorum. Odama gelip duruyor ve sürekli üçgen hücum üzerine video izliyoruz. Artık resmen odadan kovmak zorunda kaldım.' demişti. Oyuna bu şekilde meraklı biriydi. Ama konu sadece basketbol değildi; birçok farklı şey vardı ve bence onu özel yapan da buydu."



Bryant için Jordan yalnızca bir rakip ya da hayran olduğu bir oyuncu değil; aynı zamanda bir akıl hocası ve ağabey gibiydi. Bryant, beş şampiyonluk yüzüğü de dahil olmak üzere tüm başarısını genellikle Jordan'ın kendisine olan etkisine bağlıyordu.



