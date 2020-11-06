Hocasından Yusuf Yazıcı yorumu

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Galtier Yusuf Yazıcı'nın performansından övgüyle bahsederken gelecek adına ne kadar doğru bir yatırım yaptıklarını da bir kez daha dile getirdi.



Maç sonunda Galtier'in sözleri şu şekilde:



"Harika bir oyunla kazandık. Burada bu tür baskın performans sergilediğimiz için hayatımız boyunca bunu hatırlayacağız. Milan'ın etkili isimleri sayesinde endişelenebilirdik ama oyuncularım mükemmel maç çıkardılar"



"YUSUF DOĞRU YATIRIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ"



"Renato Sanches uluslararası seviyede bir oyuncu olduğu bir kez daha gösterdi. Yusuf Yazıcı ve Sanches kulübün geçen yıl ne kadar doğru yatırmlar yaptığının bir göstergesi. Grupta lideriz ama bu rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Fransa futbolunun kurtarıcısı olmaya gerek yok, biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."



