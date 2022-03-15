'Hocam dinlenmek istemiyoruz, yorgun değiliz'

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan perşembe günkü Barcelona rövanşını düşünerek Beşiktaş maçı kadrosunda değişim yapacaktı ancak futbolcuları "Yorgun değiliz, dinlenmek istemiyoruz. Beşiktaş'a karşı da Barcelona'ya karşı da çıkıp Aslanlar gibi mücadele ederiz" deyip görev isteyince, Camp Nou'da sahaya çıkan 11'den sadece iki değişiklik yaptı.



Babel ile Boey'i yedeğe çeken İspanyol teknik adam, Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona'ya karşı forma giyemeyen Omar'ı görevlendirdi.



"İKİ MAÇTA ÇOK BÜYÜK EFOR SARF ETTİK!"



İspanyol teknik adam derbi sonrası, "Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı



"ÇOK DAHA İYİ OYNAYABİLİRİZ"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, tüm maçlarda Beşiktaş maçının ilk yarıdaki performansı görmek istediklerini dile getirdi.



Derbinin ilk yarısında sergiledikleri futbolu öven İspanyol çalıştırıcı, "Yedi günde bir oynamaya alışmış olan Galatasaray için çok özel bir haftaydı. Bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıdaki takım, ikinci yarıdaki değil. Ancak oyuncuların ikinci yarıda sarf ettiği efora çok saygı duyuyorum. Türkiye'nin en üst seviyedeki takımlarından biri olarak, çok daha iyi oynayabileceğimize inanıyorum. Berkan, Van Aanholt ve Kerem'in ne kadar yorgun şekilde maçı tamamladıklarını görüyoruz. O yüzden kusurlarına bakmayız. Felsefemiz, ilk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkabilme ve top kaybında hızlı tepki verebilmeye dayanıyor." şeklinde konuştu.





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