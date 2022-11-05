Hobisi bilek güreşinde dünya ikinciliğine ulaştı

Hobisi bilek güreşinde dünya ikinciliğine ulaşan Kadir Oturakçı, 2023 yılındaki şampiyonalar için çalışmalarını sürdürüyor.



Yalova Belediyesinde bilgi işlem personeli olarak görev yapan 41 yaşındaki Kadir Oturakçı, 10 yıl önce arkadaşlarıyla bilek güreşi yapmaya başladı.



Arkadaşlarının "Bileğin bükülmez." diyerek motive etmesiyle başladığı bilek güreşine 6 yıldır lisanlı devam eden Kadir Oturakçı, antrenmanlarını belediyeye ait spor salonunda yapıyor.



Türkiye şampiyonasında sağ ve sol kolda ikincilik dereceleri elde ederek milli takıma seçilen Kadir Oturakçı, geçen ay Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da sol kolda gümüş, sağ kolda bronz madalya kazandı.



- "Haftada 5-6 antrenmanla..."



Kadir Oturakçı, haftada 5-6 antrenman yaparak gittiği Türkiye şampiyonasındaki dereceleriyle milli takıma seçildiğini söyledi.



AA muhabirine yaptığı açıklamada Antrenör Dursun Önder'e desteği için teşekkür eden Kadir Oturakçı, "Hocalarımız bizimle ilgilenmeye başladı. Daha fazla çalışmaya başladık. Yemek, antrenman planlarımızı oluşturduk. Haftada 5-6 antrenman yaptık ve Türkiye şampiyonasında elde ettiğim derecelerle de milli takıma seçildim." ifadelerini kullandı.



Başarılarını dünya şampiyonasında devam ettirdiğini aktaran Kadir Oturakçı, "Sol kolda dünya ikinciliği, sağ kolda da dünya üçüncülüğü kazandım. Dünya şampiyonasında da bayrağımızı dalgalandırdığımız için çok mutlu oldum." diye konuştu.



Belediyedeki mesaisinin ardından 2-3 saat spor salonunda çalıştığını anlatan Kadir Oturakçı, şöyle devam etti:



"Sıradaki hedefimiz 2023 yılındaki şampiyonalar. Önce martta bin 500-2 bin kişinin katılacağı Türkiye şampiyonası yapılacak. Bu şampiyonaya hazırlanacağız. Sonra Avrupa şampiyonası var. Ondan 3-4 ay sonra da yine dünya şampiyonası var. Daha fazla çalışacağız, daha iyi yerlere geleceğiz."



Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise Oturakçı'nın başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.



