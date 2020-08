Henüz 8 yaşındayken hobi amacıyla başladığı masa tenisinde katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçilen Ece Haraç, kasım ayında düzenlenmesi planlanan Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.



İlkokul ikinci sınıfta hobi olması için masa tenisine başlayan Ece Haraç, azimle çalışıp son 5 yılda yurt içindeki şampiyonalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçildi.



Ay-yıldızlı formayla katıldığı uluslararası organizasyonlarda 1 kez Avrupa ikinciliği, 3 defa Avrupa üçüncülüğü, 4 kez de Balkan birinciliği elde eden 18 yaşındaki sporcu, kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Gençler Dünya Masa Tenisi Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinin deposunda başladığı hazırlıklarına şimdilerde spor salonunda devam eden milli sporcu, ikinci kez katılacağı Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak için ter döküyor.



- "Hobi olarak masa tenisine gidiyordum"



Milli sporcu Ece Haraç, AA muhabirine, hobi olarak başladığı masa tenisinde çok çalışıp milli takıma seçilme şansı elde ettiğini söyledi.



Türkiye'deki şampiyonalarda birçok birinciliğinin olduğunu anlatan Ece Haraç, şunları kaydetti:



"Hobi olarak masa tenisini seçmiştim. Haftada iki veya üç defa antrenmanlara gidiyordum. Takıma seçildikten sonra her antrenmana katılmak zorunda kaldım. Arkadaşlarım sinemaya giderken ben gidemiyordum. Sınavlarıma maçlarım olduğu zamanlarda giremiyordum. Bu beni çok zorluyordu ve bir ara masa tenisini bırakmayı düşündüm. Çünkü her şeyden geri kalmış gibi hissediyordum. Zamanla milli takıma girdiğimde ve dereceler almaya başladığımda 'İyi ki bırakmamışım.' dedim. Balkan şampiyonlukları, 3 Avrupa üçüncülüğü ve 1 de Avrupa ikinciliğim var. Bunun dışında okullar dünya dördüncülüğüm var. Yakında Gençler Dünya Şampiyonası var. Bu son senem ve madalya kazanmak istiyorum. Geçen yıl Tayland'ın Korat kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan tek genç kadın sporcuydum. Bu yılı madalyayla kapatmak istiyorum. Gelecekte ise hedefim olimpiyatlarda olmak."



- "Evimizin deposuna masa tenisi getirterek çalıştım"



Ece Haraç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salonların kapatılması üzerine evinin deposunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Pandemi sürecinde evimizin deposuna masa tenisi getirterek çalışmalarıma devam ettim ama normal salonda yaptığımız antrenmanlar gibi olmuyor. Artık salonda antrenman yapabiliyoruz. Yavaş yavaş artan çalışmalarla kondisyonumu geri kazanacağım." diye konuştu.



Milli takım antrenörü Bayram Ali Yıldız ise genç sporcunun elde ettiği 4 Avrupa derecesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.



Ece Haraç'ın geçen yıl Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatan Yıldız, "Şu an takvim açıklandı. Eğer pandemiden kaynaklı bir değişiklik olmazsa Dünya Şampiyonası'nda yer alma ihtimali var. Biz de federasyonun alacağı karara göre hareket edeceğiz. Müsabaka yapılacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.