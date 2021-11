Hleb: 'Xavi'nin başarılı olacağına inanıyorum'

Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Alexander Hleb, Barcelona'nın teknik direktör tercihinin doğru olduğunu söyledi. Xavi'ye övgü dolu sözler söyledi.



Gleb, Xavi'nin Barcelona'yı çok iyi tanıdığını belirtti. Hleb,"Onun için her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Her şeyi içeriden anlayan odur, sadece biraz zaman alacak." dedi.



"Xavi'yi bir teknik direktör olarak hayal etmek zor değil. Parlak bir futbolculuk dönemi geçirdi. Futbolculuk döneminde oyunu okuması ve saha içerisindeki liderliğini gördükten sonra harika bir teknik direktör olacağından şüphem yoktu. Futboldan çok iyi anlıyor. Oyunu hissediyor ve biliyor. Şimdi evine döndü ve onun için her şeyin güzel olacağına inanıyorum."



"XAVI HER ŞEYİ İÇERDEN ANLAYAN MÜKEMMEL KİŞİDİR"



"Bu sezon büyük değişiklikler olmayacaktır. Kulüpte yeniden yapılanma var ve bu zaman isteyen bir şey. Takım yeniden inşa edilmeli ve bir transfer politikası izlenmeli. Her şeyi hemen düzeltmek kolay olmayacak."



"Bir teknik direktör, nasıl oyunculara ihtiyacı olduğunu bilmeli ve hissetmelidir. Xavi, her şeyi mükemmel şekilde anlayan bir teknik direktördür. Her şeyin hemen yoluna girmesini bekleyemeyiz. Barcelona'nın önünde yeni bir serüven var."





