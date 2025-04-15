Halkbank, Spor Toto karşısında seride 1-0 öne geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Seride 1-0 öne geçen Halkbank, 17 Nisan Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci karşılaşmayı da kazanırsa sezonu 7. sırada tamamlayacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Edgar, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Mustafa Koç, Hidalgo, Muagututia, Ulaş Kıyak)
Setler: 25-22, 25-23, 23-25, 26-28, 15-11
Süre: 141 dakika
Seride 1-0 öne geçen Halkbank, 17 Nisan Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci karşılaşmayı da kazanırsa sezonu 7. sırada tamamlayacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Edgar, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Mustafa Koç, Hidalgo, Muagututia, Ulaş Kıyak)
Setler: 25-22, 25-23, 23-25, 26-28, 15-11
Süre: 141 dakika