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Hjulmand: "Kendimize özel felsefemiz var"

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand Çekya maçı öncesinde konuştu.

Hjulmand: 'Kendimize özel felsefemiz var'
Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand Çekya maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Hjuulmand en büyük motivasyonlarının takım ruhu olduğunu söyleyerek, "Motivasyon olmadan bir şey olmaz. Tüm Danimarka için bunu yapıyoruz. İki hayalimiz var bir şey kazanmak ve insanlara ilham vermek." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam takım felsefelerini anlatırken, "Biz kendi ilkelerimiz ve kendi felsefemizle mücadele ediyoruz. Bunun ötesinde tabii ki taktik anlayışımı ve bireysel yeteneklerimiz var, onlar ayrı. Her zaman taktik değiştirmek için fırsat yaratılabilir ama motivasyon ve takım ruhu her an olabilecek bir şey değil." diye konuştu.

"ZAFERE OLAN SUSUZLUĞUMUZ ÇOK FAZLA"

Takım kaptanı Simon Kjaer de maç öncesi yaptığı açıklamada, "Henüz hedeflerimize ulaşmış değiliz. Galler maçındaki gibi Çekya'ya karşı da aynı istek ve açıkla sahada mücadele etmeliyiz. Zafere olan susuzluğumuz çok güçlü ama altın madalyaya hala çok uzağız" ifadelerini kullandı.

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