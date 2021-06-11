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Hjulmand: "Devam etmeye çalışmak daha doğruydu"

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Finlandiya maçı sonrasında Christian Eriksen'in durumuyla ilgili konuştu.

Hjulmand: 'Devam etmeye çalışmak daha doğruydu'
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Finlandiya maçında Eriksen'in yaşadığı sağlık probleminin ardından maça devam etmelerinin nedenini anlattı.

Hjulmand, "En başta, Christian'ın bilinci açılana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdik. Sonra Eriksen normale döndüğünde maça bu akşam ya da yarın 12'de devam etme seçeneğimiz vardı. Takımın büyük çoğunluğu, bugün devam etmeye çalışmanın daha doğru olacağı yönünde karar verdi" ifadelerini kullandı.

"HAYATIN ÖNEMİNİ BİR DAHA ANLADIK"

Takımın gösterdiği reaksiyonu öven teknik adam, "Bizim için çok zor bir akşamdı, hepimiz hayatın önemini bir daha anladık. Bu takım ile ne kadar gurur duysam az, birbirlerine ne kadar sahip çıktıklarını gösterdiler" dedi.

"KJAER DEVAM ETME KONUSUNDA ŞÜPHELİYDİ"

Kjaer'in devam etmek istemediğini belirten antrenör, "Simon Kjaer, devam etme konusunda çok emin değildi, çok etkilenmişti ama sonunda sahaya çıktı, fazla da devam edemedi. Bu çocuklar profesyonel sporcu ancak aynı zamanda iyi arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç gün içinde bulunduğumuz durumu değerlendirerek devam etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Danimarka, 40. dakikadan devam eden karşılaşmada Finlandiya'ya 1-0 mağlup oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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