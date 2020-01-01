Hjulmand: 'Böyle elenmek canımı sıkıyor'

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand İngiltere maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Hjulmand maç sonu açıklamasında penaltı kararının doğru olmadığını düşünerek başladı ve "Penaltının doğru olmadığını bilmek benim canımı sıkıyor. Oyuncular çok emek ve çaba sarf ettiler. Bir oyuncumuzun hayatını kurtaran bir ekibimiz var. Ben ülkemiz için çok mutluyum. Güzel bir ekip olduk, çok sevgi ve destek aldık. Duygulandık, finale de yükselebilirdik. Yeni fırsatlar olacak, umutla geleceğe bakıyorum. Bu çocuklarla gurur duyabiliriz" diye konuştu.



Hjulmand sözlerini şu sözlerle tamamladı: "Tek hayal kırıklığımız finale ulaşamamak. Böyle elenmek istemezdik. Yeniden büyük bir turnuvada büyük bir başarıya imza atabiliriz."



