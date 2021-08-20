HJK Helsinki umutlu: "Daha iyi hazırlanacağız"

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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HJK Helsinki umutlu: 'Daha iyi hazırlanacağız'
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20 Ağustos 2021 00:30
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Kazanan Fenerbahçe oldu. Tüm takım iyi bir mücadele gösterdi ve iyi çalıştı. İkinci yarıda biraz daha etkili oynamayı istedik, o anlarda iyi işler başardık ama golü yedik. İlk ve ikinci yarıda oyuncular büyük bir dayanıklılık gösterdi. Evimize bu skorla mağlup dönüp, daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz."


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