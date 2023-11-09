HJK Eintracht Frankfurt Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçında HJK, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. HJK - Eintracht Frankfurt maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Karşılaşma şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek. Peki, HJK Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte HJK Eintracht Frankfurt maçı şifresiz canlı izleme detayları…HJK - Eintracht Frankfurt maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe