Hızlı ve Öfkeli: Milan doludizgin devam ediyor!

Serie A'da 13. hafta mücadelesinde Sassuolo ile AC Milan karşı karşıya geldi. Kırmızı-Siyahlılar maçı 2-1 kazandı.



Milan'ın golleri ilk dakikada Hakan'ın asistinde Leao ve 26. dakikada Saelemaekers'dan geldi. Sassuolo'nun tek golü ise 89. dakikada Berardi'den geldi.



Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 9. dakikadaki golü VAR'dan ofsayt nedeniyle iptal edildi. Çalhanoğlu, 86. dakikada yerini Maldini'ye bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Milan, puanını 31'e çıkartırken yenilgisizliğini sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.



Milan, Serie A'nın 14. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Sassuolo ise aynı haftada Sampdoria'ya konuk olacak.



HAKAN DURDURULAMIYOR



26 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, maçı 1 asistle tamamladı. Milli oyuncu bununla birlikte bu sezonki rakamlarını 19 maçta 5 gol ve 7 asiste yükseltti.



SERIE A'DA HIZ REKORU: 6.2 SANİYE



İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki Sassuolo - Milan maçında rekor kıran bir gol karşımıza çıktı.



Milan'ın golcüsü Rafael Leao, karşılaşmanın 6.2 saniyesi geçmişken Sassuolo ağlarını sarstı ve Serie A tarihinin en hızlı gol atan oyuncusu oldu.



Golde asisti yapan isim de tanıdıktı, bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu.



Rekor daha önce, 8 saniye ile 2001 yılında Fiorentina ağlarını sarsan Piacenza'dan Paolo Poggi'ye aitti.



