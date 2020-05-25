Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları, oyuncu kadrosu, konusu
Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları, Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu veya Hızlı ve Öfkeli konusu kimler olabilir diye merak edilenler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Rob Cohen'in oturduğu, Hızlı ve Öfkeli, ABD'de gösterime girdiği hafta 41 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon dolar civarı bir hasılata ulaştı. Hızlı ve Öfkeli filmi, toplamda 8 seriden oluşuyor ve en sonki filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, 2017'de vizyona girdi. Peki, serinin ilk filmi olan Hızlı ve Öfkeli'de hangi oyuncular yer alıyor? İşte, Hızlı ve Öfkeli hakkında bazı bilgiler...
Amerikan yapımı arabaların yoğun şekilde kullanıldığı Hızlı ve Öfkeli filmi konusu hakkında merak edilenler bulunuyor. Bu şekilde yapılan aramaların sonucu olarak Hızlı ve Öfkeli oyuncuları haberimizde yer alıyor. Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araşırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto'nun kızkardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.
OYUNCU KADROSU
Yönetmen: Rob Cohen
Ülke: Almanya, ABD
Oyuncular: Rick Yune, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Vin Diesel, Paul Walker, Chad Lindberg, Matt Schulze, Ted Levine, Ja Rule
FİLMİN KONUSU
Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto'nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto'yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O'Conner görevlendirilir. Brian Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O'Conner, Dominic'in güzel ve çekici kız kardeşi Mia'ya aşık olunca işler değişir.