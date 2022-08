Hız tutkunları 'MXGP Of Türkiye'de buluşacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "MXGP Of Türkiye'nin yapılacağı Afyonkarahisar'da herkesi inanılmaz bir organizasyon bekliyor. Adrenalin burada zirve yapacak." dedi.



Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayeleriyle Büyük Taarruz'un 100. yılında, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ile Türkiye MotoFest'in Afyonkarahisar'da düzenleneceğini söyledi. Organizasyonun 31 Ağustos-4 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacağını hatırlatan Akbüke, yaklaşık 250 bin hız tutkununun ağırlanacağını vurguladı.



MXGP'nin finaliyle şampiyonların Afyonkarahisar'da belirleneceğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:



"Final yarışında sporcuların ödüllerini burada vereceğiz. Dolayısıyla dünya ülkelerinin gözü de Afyonkarahisar'daki yarışta olacak. 186 ülkede canlı yayınlanacak ödül töreniyle şampiyonlar kupalarını burada kaldıracak. Dünyanın en iyi motorcuları ödüllerini burada alacak. Türkiye'nin hız tutkunlarını, motosiklet sevdalılarını ve doğa sporseverlerini buraya bekliyoruz. MXGP Of Türkiye'nin finalinin yapılacağı Afyonkarahisar'da herkesi inanılmaz bir organizasyon bekliyor. Adrenalin burada zirve yapacak."



-"Kentteki konaklama tesisleri ve oteller dolmak üzere"



Türkiye'nin en büyük spor organizasyonunda Afyonkarahisar'a gelecek hız tutkunlarının Türkiye MotoFest'le ünlü sanatçıların konserleriyle eğleneceğini vurguladı.



Yılın organizasyonunun Afyonkarahisar'da 250 bin kişiyle kutlanacağını aktaran Akülke, "Alanda 50'nin üzerinde sportif faaliyet ile sponsor firmaların etkinlikleriyle dolu dolu bir organizasyona imza atacağız. MXGP Of Türkiye'nin yapılacağı buradaki Uluslararası Kamp ve Karavan Alanı'mız tamamen doldu. Kentteki bütün konaklama tesisleri ve oteller de dolmak üzere. 2 bin 500 kişilik çadırımız her türlü sosyal donatılarıyla misafirlerini bekliyor. Afyonkarahisar, gastronomisi, tarihi ve sporuyla herkesi 31 Ağustos-4 Eylül'deki etkinliklere bekliyor." diye konuştu.



-"FIM Başkanı Jorge Viegas da Afyonkarahisar'da bizlerle beraber olacak"



Akülke, MXGP Of Türkiye'nin yapılacağı ödüllü pistteki hazırlıkların TMF'nin teknik ve idari heyetleri ile Afyonkarahisar Belediyesinin iş makinaları ve personelinin çalışmalarıyla devam ettiğini kaydetti.



Pistteki hazırlıklarının kısa sürede tamamlanacağını ve Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) denetimine hazır olacağına dikkat çeken Akülke, şöyle konuştu:



"Büyük Taarruz'un 100. Yılında Afyonkarahisar'a ve Türkiye'ye layık bir dünya spor organizasyonunu burada gerçekleştireceğiz. Şampiyonanın bu yıl çok önemli konukları da olacak. Dünyadaki motor sporlarının en başındaki ismi FIM Başkanı Jorge Viegas da Afyonkarahisar'da bizlerle beraber olacak. Bunun dışında dünyanın farklı ülkelerinin motosiklet federasyon başkanları ve üst düzey yöneticileri Türkiye'de olacak. İnanılmaz bir hafta Afyonkarahisar'da yaşanacak."









