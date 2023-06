Hız tutkunları Afyonkarahisar'da buluşuyor!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı ve Türkiye MotoFest'in tanıtımı yapıldı.



Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, NG Afyon Otel'de gerçekleştirilen MXGP of Türkiye'nin tanıtım programında, şehirde yıllardır turizme yönelik faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.



Geçen yılki organizasyona 260 bini aşkın misafirin katıldığına değinen Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar gerçekten yaşanabilir bir şehir olduğunu bu organizasyonlarla fazlasıyla göstermiş oluyor. Her yaş grubuna, her kesime hitap ettiğini gösteriyor. Son yıllarda şehrin tanıtımı, markası, imajı, algısı için bu denli kıymetli ve özel olan bu şampiyonanın himayelerinde gerçekleştirildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı ile Türkiye MotoFest'in 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yine Afyonkarahisar'da gerçekleştirileceğini kaydetti.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2019'dan bu yana gerek yöresel gerekse uluslararası birçok festivale ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.



Tanıtım programında AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya da birer konuşma yaptı.



4 YARIŞ AYNI ANDA YAPILACAK



Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında MXGP'nin yanı sıra Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MX250) da yapılacak.



Türkiye'de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25'ten fazla ekip ile 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.



Bir etabı Türkiye'de gerçekleştirilecek MXGP, 7,3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor. Dünyanın motokros yıldızları, bu yıl 18 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN, 13 etaptan oluşan MX250'de kürsü için yarışacak.



Türkiye MotoFest'e bu yıl 300 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festival kapsamında 30 Ağustos'ta Can Gox ve Işın Karaca, 31 Ağustos'ta Güliz Ayla ve Oğuzhan Koç, 1 Eylül'de Göknur ve Ferhat Göçer, 2 Eylül'de Öykü Gürman ve Demet Akalın, 3 Eylül'de ise Zara ve Emir Can İğrek konser verecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ