Hitman hayranlarına Game Pass müjdesi!

Sevilen aksiyon puzzle oyunu Hitman serisi, yine hayranlarını sevindirecek bir haberle geliyor. IO Interactive yapımı oyunlar, bulunduklarını platform sayısını arttırarak daha fazla oyuncuya ulaşma konusunda kendilerinden emin. Zira yapılan son açıklamalar, oyun dünyasında şimdiden etki göstermeye başladı.



Yakında Hitman 3 için yeni sezon başlatacak olan geliştirici stüdyo, serinin tüm oyunlarını da aynı anda Game Pass sistemine dahil edecek. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru, hayranlardan oldukça olumlu geri dönüşler topladı.



Hitman üçlemesi, Game Pass'e geliyor



Oldukça geniş bir hayran kitlesi olan Hitman serisi, son oyunu ile de başarısını sürdürdü. Farklı tarzda gerçekleştirilen oyun deneyimi, hayranların beğenisi kazandı. 2020 yılında piyasaya çıkan Hitman 3 ile geleneği devam ettiren IO Interactive ise, oyunun PC sürümünü ilk başta sadece Epic Games Store üzerinden satmıştı. Oyunun yer aldığı platform sayısını da arttırmak isteyen şirket, tam da oyuncuların isteyebileceği bir gelişmenin altına imza attı.



Twitter üzerinden paylaşıma göre Hitman üçlemesi, PC versiyonunda Steam yanı sıra, Xbox Game Pass sistemine de dahil olacak. Xbox Game Pass, Game Pass PC ve Xbox Game Pass Ultimate sürümlerinin tamamına gelecek olan üçleme, 20 Ocak tarihinde oyuncuların karşısına çıkacak. Böylelikle Game Pass aboneleri, oyunun PC veyahut konsol versiyonlarına ulaşmak için ilave para harcamak zorunda kalmayacak.



Hitman 3'ün yeni sezonunu da etkileyecek bu hamle, oyuncuların beğenisini topladı. Ayrıca yapımcı stüdyo IO Interactive, aynı gün oyunun VR sürümünü de oyuncuların beğenisine sunacak. Hitman 3 ile kaldığı yerden devam etmek isteyen oyuncuları ise bir dizi yeni oyun modları bekliyor. Hikayeden bağımsız ilerlemek isteyen oyuncular için, Freelancer adında daha bağımsız görevlerin yer aldığı yeni bir mod geliyor. Puzzle ögeleri ile oyun dünyasında farklılığını konuşturan seri, bakalım Game Pass hamlesi ile de beklentileri karşılayabilecek mi?



Peki sizler Hitman üçlemesini nasıl buldunuz? Sizce sevilen aksiyon puzzle oyununun Xbox Game Pass tarafında olması, bir avantaj mıdır? Görüşlerinizi bizlere aktarmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.net)



